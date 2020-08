Bidens Vize: Baptistin mit multireligiösen Wurzeln (pro)

Werbung

Seit Dienstagabend ist es offiziell: Joe Biden will Kamala Devi Harris zu seiner Vize machen, wenn er der nächste US-Präsident werden sollte. Das christliche Medienmagazin pro hat die Senatorin genauer in den Blick genommen. Dabei wird deutlich: Gerade die Liebe zum Nächsten hat bei ihr Priorität.

Harris‘ Eltern kommen aus Indien und Jamaika. Sie lernten sich in Berkeley kennen, einer Stadt in der kalifornischen Bay Area. Harris ging in einer Nachbarstadt in eine Kirche, die von Schwarzen geprägt ist. „Ich wuchs in Oakland auf, dort besuchte ich die 23rd Avenue Church of God, wo wir gelernt haben, uns um die Geringsten zu kümmern. Und ich sang im Chor darüber, wie uns der Glaube in Verbindung mit Entschlossenheit durch schwierige Zeiten führen wird“, zitiert sie das Medienmagazin.

Aber auch andere Einflüsse lernte die potenzielle Vizepräsidentin im Laufe ihres Lebens kennen. Ihre Mutter nahm sie in einen Hindutempel mit, um zu zeigen, dass alle Religionen lehren, der Gerechtigkeit nachzujagen. Mittlerweile besucht Harris die Third Baptist Church of San Francisco. Im Vorwahlkampf zog sie immer wieder das Bild des barmherzigen Samariters heran, um zu erklären: „Was wir im Gleichnis lernen, ist, dass der Nächste die Person ist, an der du vorbei gehst und die obdachlos auf der Straße lebt. Der Nächste ist ein Kind oder eine junge Person, die weggelaufen ist und die verletzlich ist oder vernachlässigt oder missbraucht wurde.“

