Die Bild hat eine Umfrage zum Gottesbezug der deutschen Bevölkerung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse veröffentlicht die Zeitung mit den Schwerpunkten „Glaube an Gott“, „Glaube an Wunder“ und „Glaube an Himmel und Hölle“. Besonders auffällig sind die regionalen Unterschiede. Im Süden des Landes ist der Glaube an Übernatürliches deutlich intensiver als im Westen. In Bayern, Baden-Württemberg und Saarland glaubt mit circa 47 Prozent fast jeder Zweite an Gott. Dahingegen sinkt der Glaube an Gott von Westen (circa 43 Prozent) nach Norden (ungefähr 35 Prozent) und Osten (etwa 19 Prozent) ab.

Besonders die neuen Bundesländer fallen dadurch auf, dass dort weniger Menschen an einen Gott, Wunder, Himmel und Hölle glauben. Deutschlandweit ist jeder Dritte davon überzeugt, dass göttliches Eingreifen für Wunder sorgen kann. Bei der Frage nach Himmel und Hölle glauben fast doppelt so viele Menschen an das „göttliche Jenseits“ wie an die „ewige Verdammnis“, besagen die Ergebnisse der Umfrage. INSA-Consulere befragte für die Umfrage 4.000 Menschen im Zeitraum von 27. Februar bis 1. März 2019.