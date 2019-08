Seit 100 Jahren ist der Sonntag gesetzlich als Ruhetag festgeschrieben. In der Weimarer Reichsverfassung vom August 1919 heißt es: „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“ Auch im Grundgesetz wurde diese Regelung bestätigt. Aus diesem Anlass hat die „Bild am Sonntag“ 83 Dinge zusammengestellt, die den Sonntag zum „besten Tag der Woche machen“. Darunter findet sich auch die eine oder andere christliche Begründung. „In die Kirche gehen und merken, wie schön gemeinsames Singen ist“ wird ebenso aufgelistet wie „In der Kirche mal wieder in sich hineinhören.“ Auch in der kleinen „Kultur-Geschichte des Sonntags“ referiert die Bild auf die Bibel. Dort zitiert sie das Alte Testament: „Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig.“