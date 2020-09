Der Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, will einem Zeitungsbericht zufolge gemeinsam mit 119 weiteren Personen die Haftstrafe für einen nigerianischen Jungen absitzen. Der 13-jährige Omar Farouq war im August wegen vermeintlicher Gotteslästerung zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Cywiński habe habe den nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari in einem Brief aufgefordert, den 13-Jährigen, zu begnadigen, berichtete die nigerianische Zeitung „Sunday Punch“ am Sonntag (Link / Englisch). 120 Freiwillige, darunter Cywiński, seien bereit, stattdessen jeweils für einen Monat ins Gefängnis zu gehen. Als Direktor der Gedenkstätte für das Konzentrationslager Auschwitz, wo Kinder eingesperrt und ermordet wurden, könne er gegenüber dieser für die Menschheit beschämenden Bestrafung nicht schweigen, schrieb Cywiński an Präsident Buhari. Der Junge dürfe nicht seiner Kindheit beraubt werden.

Auslöser für die Verurteilung Farouqs war ein Streitgespräch mit einem Freund gewesen, in dem der Schüler sich angeblich blasphemisch geäußert haben soll. Sollte Buhari das Urteil nicht aufheben können und die Worte des Jungen tatsächlich eine 120-monatige Haftstrafe rechtfertigen, wolle sich Cywiński die Strafe mit 119 anderen Erwachsenen in einem nigerianischen Gefängnis teilen, heißt es in dem Brief. Zudem wolle Cywiński die Schulbildung des 13-jährigen Omar finanziell unterstützen.

Im Norden Nigerias werden sowohl Scharia-Gesetze als das Strafrecht des Staates angewendet.