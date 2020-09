Evangelische Allianz, EKD sowie Politiker von Grünen, SPD, CDU und zivilgesellschaftliche Organisationen fordern: „Moria darf sich nicht wiederholen.“ Eine seltenes Bündnis.

Werbung

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union trügen die Verantwortung dafür, Mindestschutzstandards in allen Lagern für Geflüchtete auf europäischem Boden zu gewährleisten, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben. „Auf Lesbos muss jetzt schnelle Nothilfe im Sinne der Schutzsuchenden geleistet werden.“ Sie, die Unterzeichnenden, hätten Moria persönlich besucht. Wenn humanitäre Mindeststandards dort nicht erfüllt würden, müssten die Menschen an andere Orte gebracht werden – in Griechenland oder in anderen europäischen Staaten.“

Außerdem fordern die Unterzeichnenden einen „Perspektivwechsel“ in der Flüchtlingspolitik. Es müssten mehr Schutzsuchende mit anerkanntem Flüchtlingsstatus und zusätzlich jene mit der höchsten Schutzbedürftigkeit an sichere Orte in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten gebracht werden. Es gebe eine Aufnahmebereitschaft von Bundesländern, Kommunen und Kirchengemeinden, die ernstzunehmen sei.

„Den Betroffenen eine Stimme geben“

In der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen mangele es häufig an einer „neutralen Dialogebene“, heißt es weiter. Es sei nötig, neue Diskussionsräume zu öffnen und zum Beispiel die Stimmen von Geflüchteten und kommunalen Behörden in Griechenland stärker zu berücksichtigen.

Werbung

Bei Themen wie Abtreibung, Ehe für alle oder Sterbehilfe ziehen Evangelische Allianz, Evangelische Kirche (EKD) sowie Politiker verschiedener Parteien wie SPD, Grüne und CDU in der Regel nicht an einem Strang. Hier sei man sich jedoch „einig“, heißt es in dem Schreiben. „Die Leidtragenden sind die Menschen, insbesondere die Kinder, die weiterhin auf Lesbos ausharren und von denen wir einigen selbst begegnet sind.“

Unterzeichnet haben den Aufruf Christoph Waffenschmidt (World Vision Deutschland), Uwe Heimowski (Politischer Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz), Martin Dutzmann (Bevollmächtigter des Rates der EKD), Luise Amtsberg (MdB Bündnis 90/Die Grünen), Lars Castellucci (MdB SPD), Frank Heinrich (MdB CDU), Mike Schubert (Oberbürgermeister Potsdam), Thomas Weigel (Erster Bürgermeister Rottenburg am Neckar) und Robert Nestler (Equal Rights Beyond Borders).

Link: die komplette Pressemitteilung