Burkhard Hose: „Seid laut!“

In seinem neuen Buch „Seid laut!“ wirbt Burkhard Hose für ein politisch engagiertes Christentum. Ihm ist es wichtig, dass wir Christen uns politisch positionieren und nicht unpolitisch sein wollen. Für sein Anliegen greift er aktuelle Themen auf, wie zum Beispiel die Debatte um das Kreuz als Wahlkampfsymbol oder den Politikstil von Donald Trump. Das finde ich sehr spannend und das macht das Buch sehr aktuell. Er schreibt aber auch viel über die Zeit des Nationalsozialismus und das etwas in dieser Art nie wieder passieren darf. In den Vordergrund stellt er hierbei das Fehlverhalten der Kirchen und was wir heute als Christen anders machen können.

Sehr gut finde ich von dem Autor, dass er in seinem Buch nicht vorschreibt, welche Partei ein Christ wählen muss, damit man sich richtig positioniert, sondern welche Werte diese Partei haben muss und was man vielleicht selbst zur politischen Situation beitragen kann. Dadurch versucht er die Leser nicht auf irgendeine Art zu beeinflussen.

Schade finde ich, dass das Buch so schnell zu Ende war. Das Buch ist zwar sehr handlich (ideal für unterwegs) aber das hat leider den Nachteil, dass es ein bisschen zu kurz ist. Mich hätte es nämlich wirklich gefreut, wenn Burkhard Hose über noch mehr politische Themen diskutiert hätte, denn sein Schreibstil ist wirklich sehr angenehm und seine Texte regen zum Nachdenken an.

Was das Buch so interessant machte war, dass Burkhard Hose auch sehr persönlich geschrieben hatte. Er sagte zu vielen Themen offen seine eigene Meinung und erzählte auch viel aus seinem eigenen Leben. Manchmal liest sich das Buch wie eine Biographie. Außerdem luden die meisten Argumente dazu ein selbst aktiv zu werden. Dadurch wurde man richtig dazu eingeladen nicht nur innerkirchlich als Christ zu stehen, sondern auch sich öffentlich mehr zu engagieren.

Von Fynn Peters

Leseprobe (PDF)