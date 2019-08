Die chinesische Regierung soll veranlasst haben, Wörter wie „Bibel, „Gott“ und „Christ“ aus einem Schulbuch zu streichen. Das berichten mehrere Quellen, darunter die Hilfsorganisation Barnabas Fund und das Nachrichtenportal Asia News. In dem Buch sind vier Literaturklassiker enthalten, darunter „Robinson Crusoe“, „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ und „Wanka“.

In Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ von 1718 rettet der Protagonist nach dem Schiffbruch drei Bibeln. In der chinesischen Version soll nur noch von „ein paar Büchern“ die Rede sein. Bei „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ gibt es im Original von 1845 die Passage: „Wenn ein Stern fällt, kommt eine Seele zu Gott“. In der umgeschriebenen Version heißt es: „Wenn ein Stern fällt, verlässt eine Person die Erde.“ In „Wanka“ von Anton Tschechow soll mehrmals das Wort „Christ“ entfernt worden sein. Eine Gebet in einer Kirche wurde den Quellen nach komplett gestrichen.

Die Christian Post bezieht die Streichung auf einen Fünfjahresplan der chinesischen Regierung von 2018. Nach diesem Plan soll das Christentum dem Sozialismus angeglichen werden.