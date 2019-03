Chris Pahl: Gottes Powerbank für dein Leben – Starke Impulse für jede Tages- und Nachtzeit

Das Buch von ist eine Sammlung und ein Fundus von Impulsen und Ideen die zeigen sollen, dass Gott in allen unseren Lebens- und Alltagsbereichen immer für uns da ist. Rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche.

Das Buch richtet sich in guter und lesbarer Sprache vorrangig an Jugendliche und Teens, die von Gott wissen und mit ihm gehen. In 24 kurzen Abschnitten werden Themenbereiche wie zum Beispiel Schule, Freizeit, Mobbing, Liebe/Freundschaft, Ängste und Sorgen etc. abgehandelt. Eine vom Autor betitelte und sogenannte Powerbank ist eine hilfreiche Erfindung. Er vergleicht unseren inneren Akku mit dem Akku eines Smartphones, der überall und beliebig oft wieder aufgeladen werden kann. So können wir mit unserem inneren Akku auch umgehen und ihn mit Gottes Kraft und Energie wieder aufladen – eben mit diesen 24 Abschnitten und Impulsen jeden Tag rund um die Uhr.

Die einzelnen Abschnitte und Impulse sollen Jugendliche daran erinnern, dass sie mit ihren Gedanken und Problemen nicht allein sind. Durch Bibelverse oder den Hinweis auf biblische Personen wie Hiob und Petrus können sie sich stärken lassen, gleichzeitig jedoch das eigene Tun hinterfragen. Dazu gibt es praktische Beispiele mit Hilfestellungen und am Ende des Impulses ein Gebet.

„Gottes Powerbank für dein Leben“ ist sehr lebensnah und praxisorientiert geschrieben. Der Autor versteht es gut auf die Themen und Sorgen der Jugendlichen einzugehen. Auch die grafische Gestaltung des Buches, zum Beispiel mit Emojis, weckt das Interesse von jungen Lesern. Der Verfasser hat außerdem zu jedem Kapitel einen kleinen Videoclip bei YouTube hochgeladen. Dieses interaktive Werkzeug macht den Autor besonders sympathisch und greifbar für den angesprochenen Leserkreis der Jugendlichen. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar erhalten, was keinen Einfluss auf meine Bewertung hat.

Von Horst Pfister

