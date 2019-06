Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger heiraten „vor Gott“

Der Schauspieler Chris Pratt und die Autorin und Bloggerin Katherine Schwarzenegger haben sich am Pfingstsamstag das Jawort gegeben. „Vor Gott, unseren Familien und unseren Lieben sind wir Mann und Frau geworden“, schrieben die beiden gleichzeitig auf ihren Instagram-Accounts. Sie fühlen sich gesegnet, dieses neue Kapitel ihres Lebens zu beginnen. Seit Juni 2018 sind der bekennende Christ und die Schriftstellerin ein Paar. Bei der Verlobung im Januar dieses Jahres schrieb er auf seiner Instagramseite: „Ich bin stolz, mutig im Glauben mit Dir zu leben.“

Chris Pratt ist unter anderem aus den Filmen Avengers Endgame und Passengers bekannt. Er glaubt, dass sein christlicher Glaube ihn vor der Gefahr bewahrt, die Ruhm mit sich trägt. In einem Interview mit Stephen Colbert sagte Chris Pratt, dass er sich in einer „Höhle des Löwen“ befinde, und zitiert eine Pastorin: „Das Licht, das in Dir scheint, muss größer sein, als das Licht das auf Dich scheint, sonst bringt es Dich um.“