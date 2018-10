Von PhillFeltham_NRT

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest:

Chris Tomlin ist ein vertrauter Name. Fast jedes Lied, das Tomlin berührt, verwandelt sich in Gold – das macht ihn zur ersten Wahl für Lobpreisteams. „Good, Good Father“ vom Sänger Pat Barrett wurde ein Gottesdienstliebling, als Tomlin davon seine Studioversion veröffentlichte.

Am 26. Oktober kommt Tomlins neues Album, HOLY ROAR, passend dazu veröffentlicht er am 23.Oktober sein Buch „Holy Roar: 7 Words That Will Change the Way You Worship“ (Holy Roar: 7 Worte, die deine Anbetung verändern werden), nur drei Tage vor dem Start des Albums. Tomlin vergrößert die Vorfreude, indem er nun das EP Nobody Loves Me Like You herausbringt, ein musikalischer Trailer mit vier Titeln aus dem bevorstehenden Album.

Wie es sich anhört:

Tomlin hat sich für eine Rückkehr zu den bekannten Sounds seiner Vergangenheit entschieden, vor allem seinen Balladen. Tatsächlich sind drei der fünf Lieder auf der Nobody Loves Me Like You – EP Balladen. Der Klassiker „Our God” rundet die Palette ab.

Geistliche Highlights:

Vom Anfang bis zum Ende führt Tomlin seinen Lobpreis an Jesus in jedem Lied fort. Zwei Beispiele sind das Titellied „Nobody Loves Me Like You”, in dem Chris „God, You are faithful and true/Nobody loves me like You” (Gott, Du bist treu und wahrhaftig/Keiner liebt mich so wie Du) singt, und „Satisfied”, in dem er singt „Let Your glory flood my life/Let Your beauty fill my sight/Come and carry me away/Only then will I be satisfied” (Lass Deine Herrlichkeit mein Leben überfluten/Lass Deine Schönheit meine Sicht erfüllen/Komm, nimm mich mit/Nur dann bin ich erfüllt). Psalm 23 ist Tomlins Inspiration für das Lied „Goodness, Love And Mercy”: „Oh Lord, You’re my shepherd/You make me lie in fields of green/You lead me by the still waters” (Oh Herr, Du bist mein Hirte/Du weidest mich auf einer grünen Aue/Du führst mich zum frischen Wasser.)

Bestes Lied:

Wenn ich eine neue Platte von Tomlin höre, suche ich Power-Balladen wie „I will Rise” und „Sovereign”. Das Lied „Nobody Loves Me Like You” passt hier perfekt. Ein gutes Lied überlässt seine Aussage nicht allein den Lyrics; stattdessen verstärkt die Musik die Botschaft des Liedes und ermutigt die Zuhörer, ihre Hände zum Lobpreis erheben. Mit anderen Worten: Der Song ist perfekt für den Gottesdienst.

Für Fans von:

Matt Maher, Steven Curtis Chapman, Matt Redman

Phill Feltham