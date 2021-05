Dr. Christian Brenner wird verlegender Geschäftsführer und CEO der SCM-Verlagsgruppe. Er tritt die Nachfolge von Ulrich Eggers an, der im September in den Ruhestand tritt.

Seit 2016 ist Brenner bei der Deutschen Bibelgesellschaft tätig. Zuvor war er als Geschäftsführer in der Kommunikationsagentur JoussenKarliczek sowie als Generalsekretär beim Bibellesebund tätig. Seit 2007 ist er auch Mitglied der Pastorenschaft im Bund Freier evangelischer Gemeinden. Der SCM-Verlagsgruppe ist er auch familiär eng verbunden: Schon sein Vater und Großvater hatten leitende Positionen in der Keimzelle der Verlagsgruppe inne, dem Wittener Bundes-Verlag. In der neuen zweiköpfigen Geschäftsführung wird er neben dem kaufmännischen Geschäftsführer Marco Abrahms (52) neuer CEO der SCM-Verlagsgruppe.

Brenners Dienstsitz als neuer CEO und Verleger wird Holzgerlingen sein: „Ich freue mich sehr auf die Aufgaben bei der SCM-Verlagsgruppe. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich aus der gemeinsamen und ergänzenden Kraft der Verlage ergeben, suchen im deutschsprachigen Raum ihresgleichen – daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, Menschen mit dem christlichen Glauben bekannt zu machen und zu unterstützen“, so Brenner mit Blick auf seinen Wechsel zur SCM.

Ulrich Eggers (65) arbeitet seit 1979 in der SCM und startete als Redakteur des Jugendmagazins PUNKT. 2006 wurde der Gründer vieler Zeitschriften (Family, AUFATMEN, Faszination Bibel oder andersLEBEN) Verlagsleiter des SCM Bundes-Verlages, 2014 Geschäftsführer und Verleger der SCM Verlagsgruppe. „Ich komme aus der missionarischen Gemeindearbeit und habe christliche Medien immer als innovativen Partner von Christen und Gemeinden gesehen. Von daher bin ich sehr froh, mit Christian Brenner einen Nachfolger gefunden zu haben, der diese geistliche DNA der SCM von Herzen teilt und in die Zukunft führen wird“, sagt der im Herbst ausscheidende Verleger, der noch ein Jahr als Redaktionsleiter des Magazins AUFATMEN teilzeitlich verlängern wird.

Der bisherige Vertriebs-Geschäftsführer und CEO Klaus Jost (60) scheidet nach der erfolgreich abgeschlossenen Verschmelzung der Gerth Medien GmbH mit der SCM Verlagsgruppe und seinem dreijährigen Einsatz als Vertriebs- und Marketing-Spezialist zum Sommer aus. Zukünftig wird sich der langjährige Präsident der Intersport International und Management-Spezialist wieder ganz der Unternehmensberatung mit seiner KJ Consulting widmen und der SCM persönlich eng verbunden bleiben: „Diese drei Jahre in dem spannenden Medien-Markt waren ein großes geistliches Anliegen und Erlebnis für mich. Ich bin sehr froh und dankbar für alle Begegnungen und tollen menschlichen Kontakte mit den verschiedenen Persönlichkeiten der christlichen Medienszene.“

Nachfolger von Ulrich Eggers als Verlagsleiter des Wittener SCM Bundes-Verlages wird der langjährige Prokurist und Vertriebsleiter Marc Brocksieper. Der 48-Jährige ist seit über 20 Jahren im Unternehmen und hatte in dieser Zeit diverse Leitungsfunktionen inne. Zuletzt war er als Prokurist des Verlages Teil der operativen Standortleitung im Wittener Verlagshaus: „Mein Herz schlägt dafür, Menschen dazu zu motivieren, ihren Glauben im Alltag authentisch zu leben“, sagt Brocksieper. „Dieses Anliegen würde ich gerne gemeinsam mit unserem Redaktionsleiter Martin Gundlach in den kommenden Jahren weiter voranbringen.“

Jesus.de gehört zum SCM Bundes-Verlag, der Teil der SCM-Verlagsgruppe ist.