Nach über einjährigen Verhandlungen mit mehreren potenziellen Veranstaltungsorten ist die Entscheidung gefallen: Das Christival wird 2022 vom 25. – 29. Mai in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt stattfinden. Rund 12.000 Teilnehmende werden erwartet.

„Die gute Erreichbarkeit, die Erfahrung der Messe mit christlichen Veranstaltungen und eine große Offenheit der Christen und Kirchen in ihrer Stadt präsent zu sein sprechen für Erfurt“, erklärte Karsten Hüttmann, erster Vorsitzender der christlichen Jugendveranstaltung. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die Evangelische Allianz Erfurt und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) hatten das Christival nach Erfurt eingeladen.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein sprach den Wunsch aus, dass es „ein fröhliches Glaubensfest“ werde. Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, zeigte sich sehr erfreut, dass das Christival nach Erfurt kommt und hofft auf „gute Begegnungen zwischen Gästen und Einheimischen, zwischen Christen und denjenigen, die neugierig auf den christlichen Glauben sind“. Auch das katholische Bistum Erfurt und der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, drückten in Grußworten ihre Unterstützung für das Christival aus.

„Junge Menschen im Glauben stärken“

Ziel der Veranstaltung sei es, junge Christen zwischen 14 und 24 Jahren im christlichen Glauben zu stärken und sie zu ermutigen, „diesen in Kirche und Gesellschaft zu leben“, heißt es. Zum Veranstaltungskonzept gehören Gottesdienste, Gesprächsgruppen, Konzerte, Workshops und kreative Angebote.

Die Messe in Erfurt ist nicht zum ersten Mal Veranstaltungsort für eine christliche Großveranstaltung. Auch Willow Creek und das Bundesjugendtreffen (BUJU) des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) war hier schon zu Gast. Projektleiter für das Christival22 ist Chris Pahl, der ab Sommer 2019 eine Geschäftsstelle in Erfurt aufbauen wird. Im Herbst startet der Vorbereitungsprozess in mehr als 20 Arbeitskreisen.

Das letzte Christival unter dem Motto „Jesus versöhnt“ fand 2016 in Karlsruhe statt. Erfurt wird somit der siebte Veranstaltungsort seit der ersten Veranstaltung 1976 in Essen sein. Zum Trägerkreis zählen über 50 Organisationen, Jugendverbände und Kirchen. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) unterstützt das Christival, das mittlerweile eine ökumenische Ausrichtung hat.

