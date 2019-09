Das Online-Voting ist beendet – „The Brothers Whay“ steht im Finale des „My Coke Music Soundcheck“. Mit ihrem Song „New Life“ hat es es die christliche Folk-Band auf den vorerst zweiten Platz des größten Schweizer Musikwettbewerbs geschafft. Am 13. September stellt sie sich ihren vier Konkurrenten.

Aus 200 Bewerbern war die Gruppe Anfang August von der Jury ins Halbfinale gewählt worden. Jetzt haben die Fans entschieden, wer weiterhin die Chance auf Startkapital, professionelle Beratung und Projektunterstützung im Wert von 50.000 Franken haben soll. Zehn Tage lief das Online-Voting, am Freitag verkündeten die Veranstalter das Ergebnis. Die „Vier Väter für ein Halleluja“, wie sich die Band „The Brothers Whay“ laut Jesus.ch spaßeshalber nennt, haben eine klare Message. Der Song mit dem sie am Wettbewerb antraten, verkündet laut ihnen die Botschaft: Durch Gott haben wir ein neues Leben bekommen. „Sag, du bleibst. Und du sagst, du bleibst bei mir. Neues Leben. Ich starte ein neues Leben mit dir“, heißt es in dem Liedtext.