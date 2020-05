Christliche Promis bei der „Sofa-EXPLO“-Konferenz zu Gast

Werbung

Campus für Christus veranstaltet am 8. Mai von 20 bis 22 Uhr digital eine „Sofa-EXPLO“, die sich an den EXPLO-Großveranstaltungen der vergangenen Jahre orientiert. Das Ziel soll es sein, Vision, Motivation und Begeisterung an Christen weiterzugeben. Die Veranstalter wollen den Abend im Format eines Late-Night-Talks gestalten. Die Gastgeber Andreas Boppart, Sam Haiser und Flo Stielper haben dazu viele bekannte Menschen aus der christlichen Szene eingeladen. Unter anderem sind Samuel Koch, Deborah Rosenkranz, Daniela Mailänder, Danielle Strickland und Patrick Knittelfelder zu Gast. Musikalisch gestalten unter anderem Könige & Priester, die Outbreakband und Samuel Rösch den Abend.

Die Veranstalter strahlen das Programm auf dem YouTube-Kanal von Campus für Christus aus. Außerdem ist die „Sofa-EXOLO“ auf www.sofa-explo.com zu finden. (nate)