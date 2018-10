Christoph Hickert: „Nur wer sich ändert, bleibt lebendig“

Ein herausforderndes Buch für Menschen, die ihr Leben nicht einfach so weiterleben wollen. Wer in Krisen gerät, stellt sich oft die Frage: „Wie geht es nun weiter?“ Wenn sich keine einfachen Lösungen finden, hilft es, ehrlich mit sich selbst zu sein und genauer hinzuschauen. Christoph Hickert macht in seinem Buch Mut, diesen Weg der Veränderung zu gehen.

Er beschreibt vier Stufen der Veränderung und illustriert sie als Gang durch vier verschiedene Zimmer. Angefangen mit dem „Zimmer der Zufriedenheit“, aus dem man sich herausgedrängt fühlt, wenn man eben nicht zufrieden ist. Den nächsten Raum nennt er „Zimmer der Verleugnung“, weil es nicht leicht fällt, überhaupt die Notwendigkeit von Veränderung anzuerkennen. „Chaos und Verwirrung“ steht über der nächsten Tür, und am Ende wartet der „Raum der Erneuerung“.

Hickert beschreibt mit vielen Beispielen, mit welchen Gefühlen und Gedanken man in jedem Raum konfrontiert ist. Dabei geht er sehr behutsam vor, sodass man sich beim Lesen an die Hand genommen und nicht überfordert fühlt. Als wichtigsten Aspekt betont Hickert, dass diese Reise durch die Räume eine Einbahnstraße ist – es gibt kein Zurück. Wer einmal den Raum der Zufriedenheit verlassen hat, wird nicht wieder dorthin kommen, ohne dass er Veränderungen angestoßen hat.

Dieses Buch empfehle ich Menschen, die in Konflikte oder Krisen geraten sind und sich nicht mit oberflächlichen „Reparaturen“ zufriedengeben wollen. Das wird vielleicht besonders Menschen betreffen, die über die Lebensmitte hinaus noch einmal etwas Neues anpacken wollen. Es gehört Mut dazu, sich auf so einen Weg zu begeben; doch man darf Geduld mit sich selbst haben und die Nähe und Hilfe Gottes in Anspruch nehmen. Ich würde dieses Buch möglichst mit einer vertrauten Person zusammen durcharbeiten; das hilft durch schwierige Zeiten und vermeidet, dass man sich um notwendige Aufgaben „drückt“.

Von Monika Bahne

Leseprobe (PDF)