In einer Pfingstgemeinde in Bremerhaven haben sich mindestens 44 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies berichtet das Onlineportal Nord 24. Es bestehe der Verdacht, dass sich die Betroffenen in Gottesdiensten der Gemeinde angesteckt haben. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Infizierten noch steigen wird.

Nach Angaben der Behörden stünden inzwischen über 100 weitere Personen unter Quarantäne. An den Gottesdiensten der Freien Evangeliums Christengemeinde hätten rund 150 Personen teilgenommen – weniger als sonst, da die Gemeinde wegen Corona eine Obergrenze festgelegt hatte. Teilnehmerlisten seien nicht angelegt worden. Die Behörden arbeiten nun daran, die Infektionsketten zu identifizieren, heißt es.

