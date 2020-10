CVJM-Hochschule hat neuen Standort in Kassel

Werbung

Die CVJM-Hochschule startet mit einem neuen ergänzenden Standort in das Wintersemester 2020/2021. Die Studierenden können nun auch die Räume im Diakonissenmutterhaus in zentraler Lage in Kassel nutzen. Das berichten die Vorstände der Stiftung Kurhessisches Diakonissenhaus Kassel und der CVJM-Hochschule in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Räume seien außerdem gut für Onlinelehre ausgestattet und somit besonders für Unterricht unter Corona-Bedingungen vorbereitet, erklärt Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt, Rektor der CVJM-Hochschule. Damit wird die bereits bestehende Kooperation beider Träger intensiviert: Schon seit Herbst letzten Jahres wohnen Studierende in ehemaligen Schwesternappartements im Mutterhaus. Die bisher angemieteten Räumlichkeiten des ehemaligen Fröbelseminars in Bad Wilhelmshöhe wurden von der CVJM-Hochschule wieder zurückgegeben, da die Kirche sie zukünftig anders nutzen will. (LD)