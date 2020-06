Schulstartgottesdienst mit Daniel Kallauch ab sofort verfügbar

Werbung

Update: Ab sofort sind die Schulstartgottesdienste der Schüler-SMD unter www.schulstartgottesdienst.de zu finden. Ein Programm richtet sich dabei explizit an Erstklässler, drei weitere an alle Schulklassen. „Seit Mitte März gehen Millionen Schüler in Deutschland nicht mehr normal zur Schule. Das wird sich hoffentlich nach den Sommerferien wieder ändern. Kirchen und Gemeinden sollten diesen Schritt begleiten, indem sie den Schulstart mit einem besonderen Gottesdienst begehen und die Schüler mit dem Segen Gottes in den neuen Alltag senden“, sagt Jürgen Schmidt, Leiter der Schüler-SMD.

Ursprüngliche Meldung: Die Schüler-SMD erweitert ihr Serviceangebot „Schulstartgottesdienst“. Mit dabei ist dieses Mal auch Kindermusiker Daniel Kallauch. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Material für den Gemeindegottesdienst zum Schulbeginn fast 2.000 Mal heruntergeladen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun soll das Programm um zwei weitere Themen ergänzt werden. Daniel Kallauch hat seinen Song „Hip-Hop, Schule ist top“ aus diesem Anlass neu eingespielt. Auch einen Videoclip mit dem Musiker und seiner Handpuppe Willibald hat die Schüler-SMD dafür gedreht. Die Entwürfe zu den Gottesdiensten stammen von evangelischen Theologen und Lehrern. Unter anderem stellt das Werk Gottesdienstabläufe zur Verfügung, ausgearbeitete Predigten, Liedvorschläge sowie Videos.

„Mit unserer Erfahrung als Schüler-SMD wollen wir Kirchen und Gemeinden unterstützen, kreative Schulstartgottesdienste zu feiern und Schule zum Thema zu machen“, sagt Jürgen Schmidt, Leiter der Schüler-SMD. Aktuell stehen zwei Gottesdienstentwürfe zu den Themen „Erstklassig“ und „Jesus. Deine Schule. Und du.“ zur Verfügung. Die beiden neuen Programme sollen Ende Mai 2020 auf www.schulstartgottesdienst.de zu finden sein. (nate)