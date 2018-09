Daniel Zindel: „Hüttenzeit“

Bereits der Titel und das Cover des Buches „Hüttenzeit“ von Daniel Zindel haben mich angesprochen: Ein Ort der Ruhe inmitten einer prächtigen Natur, wo jeder, so der Klappentext, „einfach nur (er) sein kann“ und gleichzeitig Gott ganz nahe kommt. Genau danach sehne ich mich sehr oft.

In seinem Buch verknüpft Daniel Zindel die Aufenthalte in seiner Schweizer Berghütte und die ihn umgebende Natur sowie Begebenheiten in und um seine Hütte mit seinen Lebenserfahrungen und macht Letztere für den Leser dadurch sehr anschaulich.

In ganz besonderem Maße haben mich das Kapitel und das Bild der Wettertanne angesprochen. Denn so oft beuteln auch uns die Stürme des Lebens. Manchmal scheint sogar ein Blitz in unser Leben einzuschlagen. Aber durch das Bild der Wettertanne, die auch vom Blitz geköpft weiter existiert, zeigt uns der Autor, dass Schicksalsschläge und menschliche Katastrophen uns zwar „zerzaust“ und „krumm“, vergleichbar mit dieser Tanne, aber doch gestärkt zurücklassen, sofern wir eine gute Erdung bei Gott haben. Für mich war das ein sehr tröstliches Bild.

Das Buch beinhaltet darüber hinaus auch noch weitere, recht interessante Einsichten des Autors, aber mehr möchte hier nicht verraten.

Jedem Kapitel dieses Buches ist passend zum jeweiligen Thema ein schönes Bild vorangestellt, sodass der Leser bereits beim ersten Durchblättern Lust aufs Lesen bekommt. Unter der Überschrift „Im Tal ist meine Hütte“ findet sich am Kapitelende jeweils ein persönliches Gebet des Autors, das dessen tragende Gedanken noch einmal aufgreift und so in guter Weise und auch für den Leser nachsprechbar abrundet. Sehr beeindruckt hat mich überdies, dass der Autor hier, passend zum Thema, jedes Kapitel mit einem bekannten beziehungsweise auch weniger bekannten Gedicht verknüpft und somit ebenfalls die literarisch ambitionierten Leser anspricht.

Als einziges hätte ich mir gewünscht, dass die jeweiligen Zitate, besonders die biblischen, statt am Ende des Buches auf der jeweiligen Seite angeführt worden wären, und ich so nicht hätte nach hinten blättern müssen.

Von Doris Gehrke

Leseprobe (PDF)