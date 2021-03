Mangelnde Kräfteeinteilung, fehlende Vorbereitung und Voraussicht: Das sind 3 von 12 schlechten Gewohnheiten, die Pastoren und Gemeindeleiter laut dem amerikanischen Pastor Karl Vaters während der Pandemie fallen lassen mussten. Er empfiehlt, sie auch nicht mehr aufzugreifen. Lothar Krauss schreibt in seinem Blog darüber, wie das gelingen kann. „Wir halten an fruchtlosen Diensten fest. Gibt es Dienste in deiner Gemeinde, die du aufgrund der Pandemie einstellen musstest?“