Datenbank informiert über religiöse Gefangene

Die Nichtregierungsorganisation Human Right Without Frontiers (HRWF) hat aus religiösen Gründen inhaftierte Menschen in einer englischsprachigen Datenbank gelistet. Derzeit existieren 4.082 Einträge.

Aufgenommen werden Gläubige aller Religionen aber auch Atheisten, die gefangen genommen wurden, weil sie glauben, ihren Glauben geändert haben, dazu ihre Meinung geäußert haben oder ihn beispielsweise in Gottesdiensten ausüben. Auch Menschen, die aus religiösen Gründen den Militärdienst verweigert haben und deswegen ins Gefängnis gekommen sind, befinden sich in der Datenbank.

Die Seite gibt unter anderem Auskunft über das Land, in dem sich der Gefangene befindet, seine Religionszugehörigkeit und den Grund der Verhaftung. Die mit Abstand meisten Einträge betreffen China.