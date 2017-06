Dave Bookless: Und mittendrin leben wir. Gott die Ökologie und Du.

Die Sorge für die Schöpfung ist ein wichtiger Punkt innerhalb der Nachfolge Christi. Davon ist Dave Bookless, Theologe, Gemeindepfarrer und Mitbegründer des englischen Zweigs der internationalen Umweltorganisation „A Rocha“, überzeugt. In seinem Buch „Und mittendrin leben wir. Gott, die Ökologie und Du“ führt er diese These aus und belegt sie mit zahlreichen Bibelstellen. Natürlich lässt sich über einige Interpretationen und Aussagen streiten, aber insgesamt ist es ein überzeugendes und motivierendes Plädoyer dafür, dass wir Christen unsere Verantwortung als Ebenbild Gottes gegenüber unserer Umwelt ernst nehmen müssen.

Das Buch ist leicht verständlich geschrieben. Aufgeteilt ist es in neun Kapitel. Diese enden jeweils mit drei Fragen, die zum weiteren Nachdenken und Überdenken der eigenen Einstellung und Lebensweise einladen. In den ersten fünf Kapiteln erklärt Bookless, dass wir geschaffen worden sind, um in Beziehung zu Gott, in Beziehung zueinander und in Beziehung zur Schöpfung zu leben. Dabei geht er unter anderem auf die Stellung des Menschen in der Schöpfung ein, auf die große Bedeutung des „Landes“ in der Bibel und wie die Sünde auf dieses bzw. auf die Schöpfung einwirkt, aber auch wie sie „geheilt“ werden kann.

Ab Kapitel sechs geht es um die Sorge für die Schöpfung in Nachfolge, Anbetung, Lebensstil und Mission. Eigentlich hätte ich in diesem Teil konkrete praktische Tipps für einen umweltschonenderen Lebensstil erwartet. Der Autor bleibt aber eher allgemein. Einige angesprochene Punkte sind zum Beispiel das Staunen über Gottes Schöpfung, unsere Verwurzelung an einem Ort, eine Beziehung zur Schöpfung herzustellen, authentisch zu leben und für die Umwelt zu beten.

Auch auf die internationale christliche Umweltorganisation „A Rocha“ und eine aus dieser hervorgegangenen Initiative namens „“Living Lightly 24:1″ geht Bookless kurz ein. Letztere besteht aus der Verpflichtung, einfach zu leben, sich gemeinsam um Gottes Welt zu kümmern und der biblischen Lehre zu folgen. Leider ist „A Rocha“ aber (noch) nicht in Deutschland vertreten und die genannte Initiative scheint nicht mehr zu existieren – zumindest ist der angegebene Link hierfür nicht mehr aktiv. Wer das Buch jedoch aufmerksam gelesen hat, sollte genug Motivation haben, sich nach Alternativen umzusehen. Interessant sind außerdem einige Erfahrungsberichte über Schritte, die der Autor und seine Familie hin zu einer umweltfreundlicheren Lebensweise gegangen sind. Auf jeden Fall macht das Buch Mut, seinen eigenen Lebensstil zu überdenken und selber aktiv zu werden.

Von Jasmin H.