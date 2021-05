David Kadel: Wie man Riesen bekämpft

„Das Leben ist kein Ponyhof“ – dieser Spruch ist vermutlich allgemein bekannt. Das Leben bringt Situationen mit sich, die herausfordern und deprimierend sein können. Auch vielen bekannten Persönlichkeiten sind Dinge widerfahren, die sie zeitweise aus der Bahn geworfen haben. Um andere zu ermutigen und zu unterstützen, hat der Inspirations-Trainer David Kadel das Buch „Wie man Riesen bekämpft“ herausgegeben. Es handelt sich um eine Sammlung von mutmachenden Geschichten und Erlebnissen. Bekannte Personen wie Samuel Koch, Michael Stahl, Deborah Rosenkranz, Heiko Herrlich und viele andere kommen zu Wort.

Ehrlich und schonungslos berichten 35 Persönlichkeiten von Situationen, die sie in ihrem Leben erlebt haben. Situationen, die richtig schwer waren – die aber dazu geführt haben, eine unglaubliche Stärke zu entwickeln, und zwar von dem Zeitpunkt an, an dem sie sich bewusst entschieden haben, den Kampf anzunehmen und dagegen zu kämpfen. Dabei wurden sie von anderen Menschen unterstützt, haben aber auch Hilfe von Gott erfahren.

Die Geschichten eignen sich für Menschen jeglichen Alters. Junge Menschen werden gestärkt und bekommen Halt im Leben. Menschen mittleren Alters werden Tipps mit auf den Weg gegeben, um in der Entwicklung voranzukommen und älteren, vielleicht einsamen Menschen, wird neue Freude und Inspiration vermittelt.

Durch die verschiedenen Autoren sind die Geschichten sehr abwechslungsreich und unterschiedlich in ihrem Schreibstil. Aufgelockert wird die Lektüre zum einen durch zahlreiche farbenfrohe Illustrationen – teilweise mit Sprüchen im Handlettering-Stil – zum anderen mit Fotos und Biografien der Autoren. Insgesamt wirkt das Hardcover-Buch modern und hochwertig und lädt zum Blättern und Schmökern ein. Es ist auch wunderbar als Geschenk geeignet.

Im Epilog macht der Herausgeber das Angebot, Briefe oder E-Mails an die Autoren höchstpersönlich weiterzuleiten, wenn Leser das Bedürfnis verspüren, sich mitzuteilen oder Fragen zu stellen. Das Buch endet mit der Aufforderung, selbst ein Ermutiger für Menschen zu werden und sich gegen Mobbing, Hass und Ungerechtigkeit einzubringen.

David Kadel ist es ein Herzensanliegen, sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einzusetzen. Weitere Informationen und Hinweise auf Veranstaltungen finden sich unter der gleichnamigen Website www.wiemanriesenbekaempft.de.

Von Natalie Freising



