Ein Buch für ein Jahr. 52 kurze Kapitel zum Auftanken mit Gottes Wahrheiten – zu Beginn jeder Woche ein anderes Thema. Wie kann ich heil werden? Wie lerne ich Standhaftigkeit, Treue und Gehorsam? Wie überwinde ich Selbsthass, Selbstzweifel, Depressionen, Angst? Wie erkenne ich meine Stärken und kann meinen Traum leben?

„An meinem Inneren zu arbeiten bedeutet, einzugestehen, dass ich Jesus brauche… Komm und verändere mich von innen heraus.“ Dieses Gebet zieht sich thematisch durch alle Kapitel. Deborah Rosenkranz hat Impulse mit Tiefgang geschrieben, Texte, die den Leser daran erinnern sollen, dass Gott die Menschen liebt und die Beziehung mit jedem vertiefen möchte.

Jedes der wöchentlichen Kapitel beginnt mit einem Bibelvers, gefolgt von einem Motto und einem zwei- bis dreiseitigen Input, dem der Leser die reiche Lebenserfahrung der Autorin und Sängerin Deborah Rosenkranz abspüren kann. Zwei themenbezogene Fragen zum Nachdenken und Vertiefen des Gelesenen fordern ihn auf, ehrlich über sich selbst, seine Haltung, Gedanken und Taten nachzudenken. Jetzt hat der Leser eine Woche Zeit, das Gelesene einzuüben. Ab der zweiten Woche kann er in einer weiteren Frage – Rückblick – die Erfahrungen der vergangenen Woche reflektieren. In dem abschließenden Gebet wird Jesus um Hilfe gebeten bei der Umsetzung der Anregungen.

Auch wenn die Bibelverse manchmal ohne Kontext etwas eigenwillig interpretiert werden sind die Input-Texte hilfreich und anregend. Oft schreibt die junge Autorin von ihren eigenen Erfahrungen, Lebenskrisen und Schicksalsschlägen. Die erfolgreiche Sängerin berichtet von Selbstmordgedanken und Essstörungen, von einer geplatzten Hochzeit, von Einsamkeit und Burnout, aber auch davon, wie sie mit Hilfe von Jesus diese Schwierigkeiten überwunden hat. So kann sie anderen in ähnlichen Situationen mit praxisnahem Rat zur Seite stehen.

Deborah spricht in ihrem Buch den Leser ganz direkt mit „Du“ an. Die jugendliche und einfache Sprache richtet sich vor allem an eine junge Leserschaft. Die angesprochenen Probleme sind oft unter jungen Menschen verbreitet. Trotzdem werden auch ältere Leser von diesem Buch profitieren.

Somit ist dieses Buch ein umfassendes psychologisch-theologisches Arbeitsbuch, zum Selbststudium oder auch für Hauskreise geeignet. Wer sich ernsthaft auf dieses Buch einlässt, wird im Leben einen großen Schritt weitergehen können, den Glauben vertiefen und Beziehung zu Gott festigen. Sicher ein gutes Geschenk für junge Menschen in Lebenskrisen.

Von Brigitte Keune



