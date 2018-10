„Der Glaube an einen guten Gott wurde mir vorgelebt“

Wie haben die Redakteure des SCM Bundes-Verlags, zu dem auch Jesus.de gehört, das Thema Kinderglaube persönlich erlebt? Wir haben sie gefragt.

„Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehören die Momente, in denen meine Eltern mich und meine ein Jahr jüngere Schwester ins Bett brachten. Meistens wurde eine Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen, ein Lied gesungen und zusammen gebetet. Als wir älter wurden, kam ein neues Ritual dazu: Mein Vater spielte ‚Hauptstädte raten‘ mit uns. Bald kannten wir nicht nur die wichtigen Bibelgeschichten und bekannten christlichen Kinderlieder, sondern auch sämtliche europäischen Länder mit ihren Hauptstädten auswendig. Bis heute liebe ich Quizsendungen, Lesen und Singen – alles Dinge, die offensichtlich von damals hängen geblieben sind. Was noch hängen geblieben ist? Der Glaube an einen großen und guten Gott, den meine Eltern uns damals sozusagen ‚in die Wiege gelegt‘ und ganz praktisch vorgelebt haben.“