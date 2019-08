Am heutigen Freitag (9. August) feiert das Musical zum Literaturklassiker „Der Name der Rose“ Premiere. Das Stück wird auf den 70 Stufen unterhalb des Erfurter Doms aufgeführt. Der Roman von Umberto Eco und die Verfilmung mit Sean Connery machten das Werk weltberühmt. Vordergründig behandelt der Roman eine Mordserie in einem Kloster. Auf der Metaebene wirft er aber auch andere Fragen auf, beispielsweise, ob die Kirche arm sein soll oder wie sie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgehen kann. Restkarten gibt es ab 66,50 Euro.

Die DomStufen-Festspiele existieren nach Angaben der Veranstalter seit 1994. Jedes Jahr kommen aus diesem Anlass mehrere hundertausend Besucher nach Erfurt.