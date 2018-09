Über vier außergewöhnliche Christen berichtet das Medienmagazin pro. Die engagierten Schweizer, zwischen 21 und 27 Jahre alt, wollen ein Surfhotel in Senegal aufbauen. Dabei geht es ihnen nicht darum, die Gäste von der ärmeren Bevölkerung abzuschotten, sondern gerade mit den Einwohnern in Kontakt zu bringen. „Die Gäste sollen Teil der Nächstenliebe werden, die uns in den Senegal geführt hat“, erzählen sie: „Es ist unsere Hoffnung, dass die Volksgruppe der Wolof von Jesus hört, indem wir unseren Glauben in Tat und Wort leben.“ Wenn der Hotelbetrieb in Schwung gekommen ist, wollen die Jungunternehmer Arbeitsplätze rund um das Hotel schaffen und zudem nachhaltige Entwicklungsprojekte im Viertel angehen.

Link: Der Weg zur perfekten Welle