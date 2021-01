Werbung

Die Sozial-Missionarische Arbeit innerhalb des Jugendverbands „Entschieden für Christus“ (EC) arbeitet künftig mit der Micha-Initiative zusammen. Dies hat der EC jetzt mitgeteilt.

Im sozial-missionarischen Arbeitszweig setze man sich „seit vielen Jahrzehnten für mehr Teilhabe und Gerechtigkeit in unterschiedlichen Kontexten ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter anderem gebe es Entwicklungsprojekte und soziale Angebote in Indien, Nepal und Litauen.

Durch den Beitritt wolle der EC über das eigene Netzwerk hinaus dazu beitragen, „aus christlicher Perspektive für die Themen Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung in Theorie und Praxis einzustehen“, heißt es. „Wir möchten zu einer Jesus-Nachfolge herausfordern, die Gerechtigkeit ernst nimmt“, so SMA-Leiter Ulrich Mang.

Die Micha-Initiative ist ein Netzwerk, das Christinnen und Christen zum Engagement gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit begeistern möchte. Sie engagiert sich dafür, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Der EC-Verband mit Sitz in Kassel engagiert sich seit mehr als 120 Jahren in Deutschland für christliche Kinder- und Jugendarbeit.