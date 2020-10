Deutscher Katholikentag 2022: Leitwort steht fest

Werbung

Das Leitwort zum 102. Deutschen Katholikentag lautet „leben teilen“, wie die Pressestelle des Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) jetzt bekanntgegeben hat. Mit diesen Worten soll demnach das „Teilen als Grundhaltung christlicher Weltverantwortung“ in den Fokus der Veranstaltung rücken und besonders diskutiert werden.

„Mit dem Leitwort leben teilen wollen wir unseren Glauben an einen Gott zum Ausdruck bringen, der in seinem Wesen personale, liebende und barmherzige Selbst-mit-teilung ist, der selbst Mensch wird, das menschliche Leben teilt, Menschen Anteil an sich gibt und sie in die Gemeinschaft des Lebens einlädt“, so der Präsident des ZdK, Thomas Sternberg. Der Katholikentag soll vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart stattfinden.