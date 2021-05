Deutschland betet gemeinsam vor Pfingsten

„Deutschland betet“ lädt wieder zu gemeinsamem Gebet um Pfingsten ein

Im letzten Jahr waren bei der überkonfessionellen Gebetsaktion „Gemeinsam vor Pfingsten“ laut der Initiatoren viele Kirchen und Bewegungen aus dem deutschsprachigen Raum beteiligt. Auch in diesem Jahr lädt „Deutschland betet“ wieder zu gemeinsamem Gebet rund um Pfingsten ein: „Hoffnung statt Angst, Sich-Verstehen statt Zersplitterung: nie war die Bitte um den guten Geist Gottes aktueller als jetzt.“, heißt es in der Einladung der Initiative auf ihrer Homepage.

Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr können Interessierte von ihrem jeweiligen Ort aus einschalten und gemeinsam beten. Unter der Motto „1 Gebet an 1000 Orten“ sei das Ziel, viele Menschen einzuladen, Teil des Gebetes zu sein – ob digital, oder in Präsenz mit Hygienekonzept. Die Gebetsveranstaltung wird unter anderem auf YouTube und bei Bibel.TV gestreamt.

Auf den Weg gebracht wurde das Gebet von einem ökumenischen Team, zu dem unter anderem Bischof Heinrich Timmerevers, Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner, Dr. Johannes Hartl (Gebetshaus Augsburg) und Frauke Teichen (ICF München) gehören.

Link: Zur Teilnahme am Online-Gebet „Gemeinsam vor Pfingsten“