Der Fontis-Verlag hat die vier Evangelien als modernes Magazin herausgebracht. „Hoffnung für alle. The Gospels“ soll die biblische Botschaft modern in Szene gesetzt zu den Menschen bringen. Jörn Schumacher von pro hat sich die Hefte angesehen und entdeckt ein „stylisches Magazin für junge Leser“, das den biblischen Inhalt „wortgetreu und in leichter Sprache“ wiedergibt.

