WÄHREND DIE TAGE IMMER KÜRZER WERDEN

Liebes Tagebuch,

mal wieder dekoriere ich mein Zuhause ein bisschen um. Wenn sich die Natur außen verändert, habe ich das Gefühl, ich müsste im Wohnrauminneren mitgehen.

In diesen dunkler werdenden Tagen, noch bevor die Lichter des Advents drankommen, gibt es ein ganz bestimmtes Foto, das ich gerahmt habe und das nun unbedingt auf die Fensterbank in meiner Küche muss. Direkt bei der Arbeitsfläche, also gut sichtbar in meinem alltäglichen Herumwuseln.

Das Foto zeigt meinen liebsten Nordseestrand. Ich habe es vor einigen Jahren am Nachmittag eines Urlaubstages im Spätsommer aufgenommen. Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man im Watt meine spielenden Töchter und ganz hinten die Langeoog-Fähre. Im schnellen Vorbeilaufen, wenn man das Bild nur flüchtig anschaut, nimmt man aber vor allem den knallblauen, wolkenlosen Himmel wahr, der über dem Watt leuchtet. Bei ungenauer Betrachtung nimmt man eigentlich fast nur Blau wahr. Strahlendes, unheimlich intensives Himmelblau – man sollte kaum glauben, dass so eine Farbe ohne Farbfilter zustande kommt und doch ist sie es.

Dieses Bild strahlt mir vor der manchmal trüben Aussicht aus meinem Küchenfenster die dunklen Tage voll. Das leuchtende Himmelblau ermahnt mich jeden Tag, den grauen Himmel vor meinem Fenster nicht als die ganze Wahrheit zu akzeptieren. „Das bleibt nicht so!“, sagt mir mein schöner Erinnerungs-Farbklecks vom Herbst bis in den Frühling hinein, bis ich keinen Bildbeweis mehr dafür brauche, dass das Wetter durchaus fröhlich sein kann.

IN DEN SCHÖNSTEN ERINNERUNGEN VERSUNKEN

Liebes Tagebuch,

ich rieche den Strand und höre den Wind, wenn ich so auf mein blaues Bild schaue.

Natürlich würde ich bei jedem Betrachten am liebsten sofort einen Urlaub buchen – das ist in der Wirklichkeit aber leider schwer umzusetzen. Doch, auch wenn ich nicht immer Gelegenheit habe, mich physisch meinem Lieblingsstrand, der Sonne und dem Wind zu nähern, so habe ich doch konkrete Vorteile, die mich manchmal leise lächeln lassen, wenn ich mal wieder ins Blaue träume.

Ich erinnere mich, dass das, was ich aktuell sehe, fühle oder höre, nicht die ganze Wahrheit ist. Natürlich ist ein grauer Himmel draußen keine Einbildung. Auch ein grippaler Infekt kann zum Beispiel sehr konkrete Dimensionen einnehmen. Aber ich darf mich daran erinnern, dass das nicht alles ist. Ein grauer Himmel wird wieder blau. Manche Krankheiten werden wieder besser. Tage, die tränenreich gewesen sein mögen, nehmen ein Ende und es kommen vielleicht auch wieder Erlebnisse, die so witzig sind, dass man nicht anders kann, als zu lachen.

Tränen, Schmerzen, grau – sie stellen nicht die ganze Wahrheit dar. Darauf möchte ich mich verlassen und mein Herz im Hoffen halten, solange ich lebe.

Und wenn ich damit irgendwann mal fertig sein werde, wenn alle irdischen Dimensionen ausgeschöpft sind, dann darf ich auf die tatsächliche, endgültige und ewig ganze Wahrheit hoffen.

Wie soll denn erst dort der Himmel aussehen, wenn ich schon von einem ganz irdischen Blau so sehr erfüllt sein kann? Diese Hoffnung soll mir bitte bleiben, im Herbst, im Dunkeln, nach Möglichkeit an jedem Tag: Alles, was ich hier erlebe – so eindrücklich es auch sein mag – es ist nie die ganze Wahrheit.

Wenn es stimmt, was ich hoffe, ist sie noch ein wenig blauer, noch ein bisschen frischer und erfüllt von noch mehr Frieden als meine kleine Erinnerungshilfe auf der Fensterbank.

JOHANNA KLÖPPER arbeitet im Hospiz, schreibt und singt. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im hessischen Lahn-Dill-Kreis.

