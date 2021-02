Werbung

Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen hat am gestrigen Mittwoch die Losung für das Jahr 2024 gewählt. Das Leitwort stammt aus dem 1. Korintherbrief im Neuen Testament (16,14): „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“.

Die Mitglieder des Gremiums kommen aus der evangelischen und katholischen Kirche sowie aus freikirchlichen Werken und Verbänden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Elsass und Polen.

Für das laufende Jahr kommt die Losung aus dem Lukasevangelium (6,36) und lautet: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“