Die vollständige Bibel gibt es jetzt 692 Sprachen. Dies hat der Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies / UBS) im „Global Scripture Access Report“ mitgeteilt.

Das seien 18 Komplettübersetzungen mehr als vor einem Jahr, heißt es. Neu sind den Angaben zufolge beispielsweise Minderheitensprachen aus Indonesien, Myanmar und Surinam. Etwa 5,6 Milliarden Menschen hätten damit laut UBS Zugang zu allen Texten des Alten und Neuen Testaments in ihrer Muttersprache. Das Neue Testament ist in weiteren 1.547 Sprachen verfügbar, einzelne biblische Schriften darüben hinaus in 1.123 Sprachen. Die Bibelgesellschaften gehen von weltweit rund 7.350 Sprachen aus, darunter auch 245 Zeichensprachen für Gehörlose.

2018 erschien die 45. komplette Bibel in der Blindenschrift Braille. Es handelt sich um die Sprache Luganda, die im ostafrikanischen Uganda gesprochen wird. Eine Bibelausgabe in der Braille umfasst rund 40 Bände.

„Wir leben in einer Zeit, in der die Botschaft der Bibel von Barmherzigkeit, Versöhnung, Gerechtigkeit, Frieden und Liebe dringend gebraucht wird“, betont Alexander M. Schweitzer, Leiter der UBS-Übersetzungsabteilung. „Deshalb ist es wichtig sicherzustellen, dass alle unabhängig von der Sprache selbst auf die Schrift zugreifen können.“

