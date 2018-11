Die sieben interessantesten Friedhöfe stellt katholisch.de jetzt auf seiner Seite vor. Steffen Zimmer führt die Leser über drei Kontinente und erzählt von den Besonderheiten der einzelnen Begräbnisstätten. Mal sind es die dort begrabenen berühmten Persönlichkeiten wie Karl Marx oder Ludwig van Beethoven, die den Friedhof ins Rampenlicht rücken, mal Skurrilitäten: Auf dem Friedhof La Recoleta in Buenos Aires, der nur aus Mausoleen besteht, sind beispielsweise zwar die Sterbe-, nicht jedoch die Geburtsdaten vermerkt. Und auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Prag wurden die Verstorbenen zeitweise in bis zu zwölf Schichten übereinander bestattet.

