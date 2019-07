Dieter Abrell wird Geschäftsführer der ChristusBewegung

Die ChristusBewegung Lebendige Gemeinde hat am Montag (15. Juli) Dieter Abrell zum neuen Geschäftsführer berufen. Der 56-jährige Diplom-Ingenieur war bisher Sachgebietsleiter im Referat Informationstechnologie im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, wie der Verein mitteilt. Nun tritt er zum 1. Januar die Nachfolge von Rainer Holweger an. Dieser wechselt im September ins Gemeindepfarramt.

Die ChristusBewegung Lebendige Gemeinde ist nach eigenen Angaben seit über 60 Jahren ein geistliches Netzwerk innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Darin verbinden sich Menschen aus Kirchengemeinden, Jugend- und Gemeinschaftsverbänden, Missionswerken und freien Initiativen. Der Verein veranstaltet gemeinsam mit anderen Trägern die Jugendkonferenz für Weltmission, den Christustag und Vorträge in den Kirchenbezirken.