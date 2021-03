Wenn sich einer im deutschen Fernsehen mit Naturschutz und der Artenvielfalt auskennt, dann Terra X-Moderator und Buchautor Dirk Steffens. Doch um die Natur sorgt er sich nicht.

Werbung

Sie haben im vergangenen Jahr zusammen mit dem ZEIT-Journalisten Fritz Habekuss das Buch „Über Leben“ geschrieben, das zum Bestseller wurde. Dort schreiben Sie, es wäre ein Denkfehler zu meinen, Natur bräuchte unseren Schutz. Braucht sie den denn nicht?

Nö. Denn egal, wie zerstörerisch wir auch auf diesem Planeten wüten mögen, der Natur ist das egal. Pflanzen und Tiere haben keine Zukunftsangst, keine Pläne. Nur wir interessieren uns für die Zukunft. Und wenn wir sie in eine Ökokalypse verwandeln, dann ist das ausschließlich unser Problem. Die Natur kann sich von jedem Schlag erholen, das mag zwar Tausende oder im Extremfall auch ein paar Millionen Jahre dauern, aber irgendwann ist das Leben wieder so prall und bunt wie zuvor. In geologischen Zeiträumen gedacht, sind solche Katastrophen nur kurze Phasen, danach geht´s weiter. Nur dann halt ohne uns. Die einzigen, die Schutz brauchen, sind also wir.

In Ihrem Buchtitel „Über Leben“ klingt die Bedrohung ja schon an …

Es geht um nicht weniger als unsere Existenz. Die Klimakrise bedroht zwar die Art, wie wir leben, aber beim Artensterben geht es darum, OB wir leben. Atemluft, Trinkwasser, Nahrung: Nichts davon könnte es geben, wenn nicht Millionen Tier- und Pflanzenarten in einem komplexen Lebensnetz miteinander verwoben wären und uns diese so genannte Ökosystemleistungen zur Verfügung stellten. Und zurzeit verlieren wir schätzungsweise 150 Arten pro Tag, erleben also das schlimmste Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Das ist extrem bedrohlich für uns.

Was ist vor allem für das Artensterben verantwortlich?

Der zweibeinige Affe, der sich für so unglaublich clever hält, dass er sich selbst den Beinamen „sapiens“ gegeben hat. Wir können zwar Gedichte schreiben und über die falsche Neun beim Fußball diskutieren, aber nicht mal aufhören, die Fischbestände Richtung Zusammenbruch zu übernutzen. Wir liefern brillante Analysen zum Zustand der Welt und sind gleichzeitig noch nicht mal bereit, weniger Gülle in unser eigenes Trinkwasser zu kippen. Wir denken schlau und handeln blöd.

Werbung

Intensive Landwirtschaft spielt beim Artensterben eine Rolle. Viele Landwirte und Landwirtinnen fühlen sich jedoch zu Unrecht als Umweltverschmutzende an den Pranger gestellt. Wie wünschen Sie sich die Kooperation aus Landwirtschaft und Umweltschutz?

Wenn ich konventioneller Landwirt wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht viel anders arbeiten als die meisten es heute tun. Das Problem sind nicht die Bauern und Bäuerinnen, sondern die Politik. Die vergibt die vielen Subventions-Milliarden immer noch überwiegend nach Fläche, also Quantität statt Qualität. Würde die landschaftspflegerische Aufgabe der Landwirtschaft, die ja immerhin die Hälfte unserer Fläche in Deutschland betreut, besser vergütet, bräuchten wir weder Verbote noch Vorschriften. Gerade ist Europa wieder dabei, die Subventionen für die kommenden sieben Jahre mit der Gießkanne flächenabhängig zu vergießen. Ein unglaublicher Skandal. Aber eben nicht die Schuld der Landwirte und Landwirtinnen.

Die Maßstäbe für die Ökokrise sind riesig. Kann ich als Einzelner da überhaupt wirklich etwas bewegen? Oder muss sich vor allem die Politik bewegen oder die Wirtschaft?

Alle gleichzeitig, sonst geht es nicht. Individuelles Öko-Heldentum, Fahrradfahren, Fleischverzicht, Ökostrom oder was auch immer, ist super. Wenn das jeder machen würde, wäre die Summe der Veränderungen schon gewaltig. Aber es müssen eben auch gleichzeitig die großen Hebel umgelegt werden, die Geld- und Warenströme müssen nachhaltig ausgerichtet werden. Kein Bereich kann den notwendigen Wandel alleine schaffen.

Die Idee, dass auf einem endlichen Planeten endloses Wachstum möglich wäre, ist bestenfalls naiv.

Brauchen wir ein anderes System als den Kapitalismus? Oder brauchen wir mehr Regeln für die Marktwirtschaft?

Wir brauchen vor allem erstmal andere Wachstumskriterien. Die Idee, dass auf einem endlichen Planeten endloses Wachstum möglich wäre, ist bestenfalls naiv. Wir messen Wachstum aber nur in Geld. Und das ist für komplexe, moderne Gesellschaften, die in ein noch komplexeres Natursystem eingebunden sind, ein viel zu primitives Instrument. Neue Wachstumskriterien wie Gesundheit, Wohlbefinden, Nachhaltigkeit müssen eine viel größere Bedeutung erhalten. Wir müssen den Wachstumsbegriff modernisieren. Überlegen Sie doch mal: Wenn ich morgens mein Auto volltanke und danach vier Stunden im Stau stehe, ist das Wirtschaftswachstum. Wenn ich aber in einer halben Stunde ohne Stau und ohne Umweltverschmutzung zur Arbeit radle, ist das kein Wirtschaftswachstum, weil nichts verbraucht wird. Was für ein Unsinn!

Wie groß ist Ihr Optimismus, dass wir als Menschheit das Ruder in Sachen Klimawandel und Artenschutz noch rumreißen?

Sehr groß. Weil es keine Alternative gibt. Keinen Planeten B. Die Frage lautet nicht, ob wir es schaffen, sondern wie teuer und anstrengend es wird.

Wie viel Hoffnung setzen Sie dabei auf technologische Fortschritte, die gegen Klimawandel und beim Artenschutz helfen?

Technologische Fortschritte sind ein Baustein der notwendigen Umgestaltung. Beispiel: Selbst die ambitionierteste und konsequenteste Klimapolitik kann die Klimakrise wohl nicht mehr verhindern. Wir müssen auch über Geo-Engineering diskutieren, also Technologien, die Treibhausgase wieder aktiv aus der Atmosphäre rausziehen. Sonst schaffen wir es nicht.

Im Buch fragen Sie, ob uns möglicherweise eine Sprache fehlt, um Freude und Glück in der Natur zu beschreiben. Warum wäre sie wichtig?

Weil wir unser Verhältnis zur Natur nicht nur als simple Ursache-Wirkung-Beziehung beschreiben können, unsere Sprache in Jahrtausenden der Natur-Nutzung aber genau das perfektioniert hat. Das war ja auch okay, bis die Umweltschäden zu einer ernsthaften Bedrohung geworden sind. Nun reicht es nicht mehr aus, den Wald als Summe seiner Bäume zu beschreiben.

Er ist mehr, er bedeutet mehr. Und die Worte, um das auszudrücken, sind uns offenbar im Industrialisierungswahn abhandengekommen. Also wären wir ganz sicher gut beraten, eine Sprache zu finden, die Respekt und Wertschätzung für die Natur ausdrückt. Denn das ist eine Voraussetzung dafür, sie zu achten.

Sie fliegen normalerweise weit zu Ihren Expeditionen. Wie stehen Sie zu Flugverkehr und Reisen?

Der Flug-Lockdown ist zwar gut fürs Klima, aber schlecht für viele andere wichtige Bereiche, beispielsweise den Artenschutz. Weil im Moment kaum jemand in Afrika Urlaub macht, können die Ranger nicht mehr bezahlt werden. Wilderei und Abholzung sind so schlimm wie nie zuvor. Anderes Beispiel: Tausende Staudämme auf der Welt helfen, Treibhausgasemissionen zu vermeiden, zerstören aber ganze Fluss-Ökosysteme. Wir dürfen die Ursache-Wirkung-Ketten nicht zu kurz fassen, sonst richten wir beim Versuch, etwas Gutes zu tun, noch mehr Schaden an. Das ganze System Natur muss geschützt und gesamtheitlich betrachtet werden.

Dieses Interview führte Anja Schäfer für das Magazin andersLEBEN (Ausgabe 01/2021). andersLEBEN ist ein neues Magazin des SCM Bundes-Verlags, zu dem auch Jesus.de gehört. Es will sich gemeinsam mit den Lesern auf den Weg machen, christliche Wurzeln zu suchen, neue Weichen zu stellen, Gemeinschaft zu entdecken und nachhaltiger zu handeln.