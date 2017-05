Dorothea Morgenroth: Ein Brief für dich

Es ist bereits das vierte Buch der gelernten Arzthelferin Dorothea Morgenroth, die schon früh Gefallen am Bücherschreiben fand. Am Anfang des Buches erzählt die Autorin sehr persönlich von ihrem eigenen Leben und wie sehr ihr Gottes Worte in schwierigen Zeiten geholfen haben. Genau das möchte sie mit diesem Buch, verwoben in eine erzählerische Handlung, an ihre Leser weitergeben, was ihr meiner Meinung nach hervorragend gelungen ist.

Gleich im Prolog schafft sie es neugierig zu machen, indem sie die benannte Person, eine noch nicht sehr alte, aber kranke Frau, nur umreißt und die genauen Umstände nicht offenlegt. Umso erstaunter ist man dann, dass es sich im ersten Kapitel um eine komplett andere Person, nämlich eine alleinerziehende Mutter, die damit klar kommen muss, dass ihre Töchter flügge geworden sind dreht. Noch zwei weitere Hauptpersonen, den Cousin der alleinerziehenden Mutter sowie einen jungen Mann, der auf der Suche nach einem Bücherladen ist, stellt sie so vor und nur langsam erkennt der Leser, wie das Leben dieser miteinander verwoben ist. So wird die Spannung bis zuletzt aufrecht gehalten.

Am Anfang jedes Kapitels steht ein Bibelvers und immer wieder schafft die Autorin es fast unbemerkt, Gottes Wirken und Handeln in die Geschichte mit einzuweben. Durch anonyme Briefe, die Gottes Worte und Ermutigungen enthalten, wird das Schicksal der vier Personen scheinbar unmerklich in die richtige Richtung gelenkt. Deutlich macht Morgenroth auch, wie wichtig es ist, Gott bei Entscheidungen mit einzubeziehen, da er nur dann wirklich lenken kann. Ohne ihn entsteht dagegen meist Chaos oder alles geht schief. Mit ihm jedoch gehen manchmal ungeahnte Türen auf, die man so nie erwartet hätte.

Von Helga Zahn