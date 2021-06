Papst Franziskus hat den Amtsverzicht von Kardinal Reinhard Marx als Erzbischof von München und Freising abgelehnt. Dies hat der Vatikan am heutigen Donnerstag mitgeteilt.

Laut Vatican-News schrieb Franziskus an den Münchener Kardinal wörtlich: „Mach weiter, so wie Du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising.“ Er danke Marx für dessen Mut und rate der Kirche, die Missbrauchs-Krise anzunehmen. Die Kirche müsste Verantwortung übernehmen, „sowohl als einzelner als auch in Gemeinschaft“, so der Papst. Sexueller Missbrauch und der Umgang damit in der Kirche „bis vor kurzem“ sei eine „Katastrophe“, schrieb der Papst.

Marx hatte sich am 21. Mai in einem persönlichen Schreiben an Papst Franziskus gewandt (Jesus.de berichtete). Darin schrieb er: „Ohne Zweifel geht die Kirche in Deutschland durch krisenhafte Zeiten.“ Dafür gebe es auch über Deutschland hinaus weltweit viele Gründe. „Aber die Krise ist auch verursacht durch unser eigenes Versagen, durch unsere Schuld.“ Marx weiter: „Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten […] Wir sind – so mein Eindruck – an einem gewissen „toten Punkt“, der aber auch, das ist meine österliche Hoffnung, zu einem Wendepunkt werden kann.“