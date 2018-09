Was empfinden Menschen, wenn ihre Kirche umgenutzt oder gar abgerissen wird? Dieser Frage ging eine Diskussion in der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim an der Ruhr nach. Die Tagespost berichtet über die Veranstaltung. Unter anderem behandeln die Gesprächspartner die Fragen, inwieweit beim Abriss einer Kirche eine Trauerberatung notwendig ist.

