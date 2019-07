Die evangelische und die katholische Kirche haben sich bestürzt über die Verhaftung von Carola Rackete, der Kapitänin von Sea-Watch 3, geäußert. Dass Rackete festgenommen worden sei, mache ihn „traurig und zornig“, sagte Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche: „Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will. Eine Schande für Europa!“, sagte er.

Auch der Erzbischof Stefan Heße, der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen und Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz, übte scharfe Kritik. Solange Staaten sich einer konsequenten Seenotrettung verweigerten oder sie nicht leisten könnten, sei privat organisierte Rettung aus Seenot gefordert. „Es ist deshalb unzulässig, die Seenotretter zu entmutigen, zu attackieren und zu kriminalisieren“, schreibt Heße. Das Verhalten der italienischen Regierung im Fall Rackete sei unannehmbar.

Carola Rackete hatte mehrmals ohne Antwort um Erlaubnis gefragt, mit ihrem Rettungsschiff Sea-Watch 3 in Italien anlegen zu dürfen. Daraufhin hatte sie das Schiff ohne Genehmigung in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Nach der Ankunft dort am Morgen des 29. Juni war sie verhaftet worden und sitzt seitdem in Hausarrest. Die 40 Flüchtlinge konnten von Bord an Land gehen.