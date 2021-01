Werbung

Am 24. Januar 2021 beginnt die 5. Staffel des „Theo Livestreams“, einem interaktiven Format des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW). Ziel des Projektes ist es, junge Menschen für theologische Themen zu begeistern, heißt es seitens des EJW.

Die drei Folgen zum Thema „Freiheit“ werden sonntags (24.1., 31.1. und 7.2.2021) jeweils ab 18.30 Uhr live über den YouTube-Kanal des EJW übertragen. Die Abende bieten sowohl Input von jungen Theologen, als auch eine gemeinsame Vertiefung mit den Teilnehmenden im Anschluss. Sie können sich online beteiligen und ihre Fragen stellen. Im Anschluss an die einstündige Sendung ist es möglich, per Video-Konferenz mit den Referierenden ins Gespräch kommen können. Mit dabei sind Elise Eckardt (Vikarin, Filderstadt-Bonlanden), Eva Karmrodt (Lehrerin für Evangelische Religion am Evangelischen Seminar in Maulbronn), Johannes Seule (Pfarrer zur Dienstaushilfe im EJW) und Sebastian Steinbach (Pfarrer in Calw-Hirsau).

Link: Zur Website des Theo Livestreams