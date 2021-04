EKD bündelt auf Themenseite Impulse und Angebote zu Ostern

Werbung

Ostern wird auch dieses Jahr durch die Einschränkungen der Pandemie anders gefeiert, als gewohnt. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat auf einer Themenseite nun Informationen und Impulse rund um die Karwoche und Ostern gebündelt. In einer Datenbank werden dort unter anderem die Angebote zu evangelischen Gottesdiensten der EKD in Präsenz, Rundfunk und Fernsehen während der Ostertage gesammelt. Außerdem gibt es Gottesdienstmaterial für zuhause und Tipps für die Einbindung verschiedener Medien zur Gestaltung der Osterfeiern.

Link: Zur Themenseite „Ostergottesdienste“ der EKD