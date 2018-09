Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) will mit einem Innovationsfonds evangelikale Medienprojekte fördern. Kirchliche Stellen, Verbände, Medieninitiativen und andere Projekte können sich ab sofort für eine Förderung bewerben.

In diesem Jahr stehen dafür 42.000 Euro, 2019 72.000 Euro zur Verfügung, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit. Ab 2020 hat die EKD dann jährlich 132.000 Euro für neue, digitale Medienprojekte sowie bereits etablierte evangelikale Produkte in Aussicht gestellt.

Die Verwaltung des Innovationsfonds hat die EKD dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main übertragen, der zentralen Medieneinrichtung der EKD. Über die Bewilligung der Projekte entscheidet ein vom GEP-Aufsichtsrat eingesetzter Fachausschuss, dem die Pfälzer Oberkirchenrätin Karin Kessel vorsitzt. Mitglieder des Ausschusses sind unter anderem auch die Präses der EKD-Synode, Irmgard Schwaetzer, Pastor Friedrich Schneider (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden) sowie EKD-Ratsmitglied Michael Diener (Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes).

„Der Medienfonds ist eine große Ermutigung für viele Medienverantwortliche evangelikaler Prägung, die mit ihren Produkten zwar Kirchenmitglieder in den evangelischen Landes- kirchen erreichen, ihre Medienarbeit aber sehr häufig ohne kirchliche Unterstützung allein aus Spendenmitteln betreiben müssen“, so Diener. „Er wird dazu beitragen, dass auch in der eher evangelikalen Publizistik neue Wege – Stichwort Digitalisierung – gegangen werden können.“ GEP-Direktor Jörg Bollmann sagte, er freue sich, dass die EKD evangelische Publizistik in all ihren Ausprägungen unterstütze.

Die EKD-Synode hatte im vergangenen Jahr beschlossen, die Förderung der evangelischen Nachrichtenagentur idea zum Jahresende 2019 einzustellen. Dies hatte bei manchen Evangelikalen für Empörung gesorgt. Stattdessen war die Einrichtung eines neuen Fonds beschlossen worden.