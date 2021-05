EKD sucht Top 5 Lieder für neues Evangelisches Gesangbuch

Werbung

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ruft auf ihrer Website zur Mitgestaltung an einer neuen Gesangbuchausgabe auf. Wer will, kann in den nächsten drei Monaten seine liebsten fünf Lieder nennen, die in der neuen Ausgabe auf jeden Fall dabei sein sollen. Dabei ist es laut der Verantwortlichen egal, ob das Lied bereits im Gesangbuch steht, oder noch nicht. Mit den eingereichten Liedern wird sich der Liederausschuss der Gesangbuchkommission beschäftigen. Digital sollen die fünf meistgenannten Lieblingshits bereits Ende des Jahres in der Gesangbuch-App „Cantico“ erscheinen, gedruckt bis 2030.

Link: Zur EKD-Aktion „Schick uns dein Lied!“