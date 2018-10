Von JasminPatterson_NRT

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest

Elevation Worship , die Anbetungsgemeinschaft der Elevation Church in Charlotte, NC, ist bekannt sowohl für ihre ausdrucksstarken Lobpreissongs als auch für melancholische Lieder der Anbetung.

Wie es sich anhört

„Won’t Stop Now“ ist großartig energiegeladen und das perfekte Leitlied für das Album. Besonders die starke Bridge animiert zum Mitsingen . „Echo“, mit Tauren Wells , geht in der gleichen Richtung und verbindet die frohe Botschaft von Gottes Liebe mit einem kraftvollen Arrangement. Für mich ist „Echo“ das Lied auf dem Album, das sich am besten für Jugend-Lobpreis eignet. „Faithful“ ist akustisch ein sehr interessantes Lied und vereint den zeitgenössischen Lobpreis-Stil, den wir von Elevation Worship kennen, mit einem klassischen Gospel-Feel – als Chor-Arrangement würde dieses Lied sehr gut funktionieren.

Spirituelle/lyrische Highlights

Treu dem Elevation Worship-Stil ist jedes Lied vollgepackt mit der frohen Botschaft, dass wir von Gott geliebt und befreit von Schuld sind („Greater Than Your Love“), dass Jesus Sünde und Tod besiegt hat („Then He Rose“, „Better Word“) und dass wir auf Gottes Verheißungen vertrauen können („God of the Promise“). Aus dem Titellied „Hallelujah, Here Below“: What a wonderful day to come when every knee bows before Your name / But we will not wait until it does / For here and now shall Your Kingdom reign. (Der wundervolle Tag wird kommen, wenn jedes Knie sich vor Deinem Namen beugen wird / Wir werden aber nicht bis dahin warten / Denn hier und jetzt soll Dein Königreich regieren).

Bestes Lied

Bei der Wahl zum besten Lied auf dem Album steht es Gleichstand zwischen „Echo“ und „Then He Rose“. Ein feierliches Loblied wie „Echo“ hat einfach das gewisse Etwas, das Menschen erreicht und ihre Herzen aufgehen lässt. Gleichzeitig ist „Then He Rose“ ein kraftvolles Lied über die Auferstehung Jesus, das die perfekte Ergänzung einer Ostern-Setlist wäre.