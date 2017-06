Elisabeth Büchle: Skarabäus und Schmetterling

Ein richtig toller Schmöker für alle, die gern historische Romane lesen! Fast 600 Seiten voller Altertümer, Spannung, Liebe sowie historischer und aktueller Informationen. So richtig Elisabeth Büchle eben.

Das Buch ist in zwei Bände unterteilt, die miteinander zusammenhängen, aber nicht unbedingt am Stück gelesen werden müssen. Der erste Teil führt über England ins Ägypten der 1920er Jahre und schildert ein Abenteuer rund um die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun. Zwei Frauen, die junge Sarah und ihre Ziehmutter Alison, werden immer wieder Opfer von gefährlichen Anschlägen. Liegt auf den Menschen, die mit Howard Carter im Tal der Könige nach Schätzen graben, wirklich der Fluch des Pharao? Oder sind es doch aktuelle Geheimnisse, die die beiden Frauen in Lebensgefahr bringen? Zwischen dem Wunsch, endlich zu wissen, wer sie ist und woher sie kommt, und der Frage, wohin ihr Leben sie führen soll, lernt Sarah Vertrauen und Mut trotz brenzliger Situationen.

Im zweiten Teil steht wieder eine junge Frau im Mittelpunkt: Rahel, die am Neuen Museum in Berlin ein Praktikum macht. Warum sie plötzlich angegriffen und ihre Wohnung durchsucht wird, ist ihr ein Rätsel. Hat der attraktive Duke damit zu tun? Oder ist er ihr in Wahrheit ihr Beschützer? Und warum tauchen immer wieder historische Schätze aus dem Tutanchamun-Grab auf? Einige Personen des zweiten Teils werden den Lesern von „Das Mädchen aus Herrnhut“ bekannt vorkommen. Das Ende der Geschichte ist, wie von der Autorin selbst formuliert, „mit einem Augenzwinkern geschrieben“ und nimmt den Leser mit in die Geschehnisse der jüngsten ägyptischen Geschichte. Denn auf der Suche nach der Wahrheit und ihrer eigenen Rolle fliegt Rahel mit ihren Freunden nach Kairo – und landet mitten in den Wirren der Revolution von 2011.

Von Beate Tumat