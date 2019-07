In einem offenen Brief erklären die Eltern ihre Niederlage im Fall des Wachkomapatienten Vincent Lambert. Sechs Jahre hatte sich die Familie darum gestritten, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen des Franzosen eingestellt werden sollen. Nun hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass die Ärzte die Geräte von Vincent Lambert abstellen dürfen.

„Vincents Tod ist jetzt unvermeidlich“, schreiben Eltern und Geschwister des Patienten im Offenen Brief, der auf der französischen Seite jesoutiensvincent.com erschienen ist. Vor einer Woche wurde die künstliche Ernährung Lamberts eingestellt, nun sind die Maßnahmen nach Aussage der Anwälte irreversibel. „Wir wollen euch allen für eure Freundschaft, Liebe, Unterstützung und eure Gebete während all der Jahre danken“, schreiben die katholischen Eltern. Nun bliebe ihnen nichts, als Vincent in Würde und Meditation zu begleiten.

Vincent Lambert war 2008 mit dem Motorrad verunglückt und liegt seitdem im Wachkoma. Der 42-Jährige hat die Augen zwar geöffnet, reagiert jedoch nicht auf Anwesende.