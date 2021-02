Werbung

Wie das christliche Medienunternehmen ERF bekanntgab, verstärkt ab dem 11. Februar Jennifer Pepper das Moderationsteam der ERF-Sendung „MenschGott“. Die 35-jährige Sängerin und Songwriterin tritt damit in die Nachfolge von Sigrid Röseler und an die Seite von Moderator Marcus Walter. Das Format nimmt die persönliche Glaubensgeschichte und Gotteserfahrung verschiedener Menschen in den Fokus.

„Man kann die tollsten Argumente für seinen Glauben finden, aber für mich gibt es nichts Kraftvolleres, als echte und persönliche Glaubenserfahrungen“, sagt Pepper in ihrer Vorstellung auf der ERF-Website. „MenschGott“ ist in der ERF-Mediathek zu sehen, auf dem zugehörigen YouTube-Kanal sowie ab dem 7. Februar auch auf Hope TV.