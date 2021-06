Vor fast 2000 Jahren sagte Jesus den entscheidenden Satz am Kreuz: „Es ist vollbracht.“ Mit seinem darauffolgenden Tod bezahlte er die Schuld aller Menschen und hob so die Trennung zwischen Mensch und Gott auf – ein für alle mal. Uns Christen fällt es komischerweise dennoch oft schwer, dem nichts mehr hinzufügen zu wollen, meint Jürgen Ferrary: „Niemand würde auf die Idee kommen, wenn die letzte Rate eines Autos abbezahlt ist, noch weiter Geld an das Autohaus oder die Bank zu überweisen. ‚Es ist vollbracht‘ heißt: Die Schuld ist bezahlt.“